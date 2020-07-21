Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği söyleniyor

Erbaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak Ayasofya’da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu’nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği ve “Gelmeyeceğim” diye yanıt verdiği söyleniyor.

Ayasofya’da cuma namazı CHP’de polemik konusu olmuştu. CHP’li Muharrem İnce, “Davet gelirse Ayasofya’da ilk namaza giderim” demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Muharrem İnce herkesin yerine gider” diyerek eleştirmişti.

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Ayasofya bu milletin yüzyıllık rüyasıydı. CHP, Ayasofya’nın açılmasına karşı çıkmadı. Doğru olanı yaptı. Elbette ki cuma namazı kılıp kılmamak insanların kendi takdiridir. Ancak Ayasofya’da ilk cumanın anlamı farklı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı