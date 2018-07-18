Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin öne çekilmesini doğru bulmuyor

CHP’nin bazı yöneticileri AK Parti’nin yerel seçimleri öne çekebileceğini düşünüyor. Hatta 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerin kasım ayına alınabileceği ihtimaline göre hazırlık yapılıyor. Kılıçdaroğlu’na bu konuyu sorarken, “İktidarın, yerel seçimleri öne çekebileceğini bekliyorum” demesini düşünüyordum. Ama Kılıçdaroğlu ters köşe yaptı. “Zaten temmuz ayındayız. Yerel seçimlerin öne alınmasına gerek yok. Çünkü zaten 8 ay sonra seçime gidiyoruz” dedi.

Bunun üzerine, “İktidar böyle bir girişimde bulunursa tavrınız ne olur” diye sordum. “Biz doğru bulmayız” karşılığını verdi. Yerel seçimlerin öne çekilmesi için AK Parti ve MHP’nin oyu yetmiyor. HDP’nin açık desteği var. Ama hem AK Parti hem MHP, HDP’nin desteğiyle bir Anayasa değişikliğine gitmeyi istemiyor. Meclis’teki bu tablo CHP ve İYİ Parti’nin desteğini önemli hale getiriyor. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun tavrını netleştirmek gerekiyordu. “Parlamentoya gelirse destek verir misiniz?” diye sordum. “Doğru bulmayız” diye cevap verdi. “Doğru bulmayız derken…” diye üsteleyince CHP Lideri, “Destek vermeyiz, vermeyiz” diye kestirip attı.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı