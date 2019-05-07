Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu boykota karşı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluile Ekrem İmamoğlu zaten gün içinde istişare halindeydiler. Ancak YSK kararı çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir seri değerlendirme yaptılar.

CHP lideri YSK kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerve Saadet Partisi Lideri Temel Karamoğlaoğlu’yla da durum değerlendirmesi yaptı. Çünkü CHP’de bir grup, seçimlerin boykot edilmesini tartışıyor. Kılıçdaroğlu bugün PM’yi de olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantıya Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri de katılacak.

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CHP, seçimlerle ilgili politikasını belirleyecek. Bir grup seçimlerin iptalini tartışıyor ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun aynı kanaatte olmadığını söyleyeyim.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı