Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Akşener iktidarın 2023’e kadar devam edemeyeceğini düşünüyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 yıl var ama siyasi fay hatları hareketli. Muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener, erken seçim için bastırmayı planlamıyorlar ama iktidarın 2023’e kadar devam edemeyeceğini düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu, erken seçimin dipten gelen dalga gibi iktidarın karşısına çıkacağı görüşünde. Yeni partilerin kurulacak olması da siyasi fay hatlarının tetikleyicisi oldu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı