Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, kurultayda ‘2023’te iktidar’ mesajı verecek

CHP kurultayında genel başkanlık mücadelesinden ziyade, Kılıçdaroğlu’nun vereceği mesajların önemli olduğu söyleniyor. Geçen kurultayı “CHP iktidar hedefi ortaya koyamadı” diye eleştirmiştim. 28-29 Mart’taki CHP kurultayının temasının ‘2023’te iktidar’ olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun da kurultay konuşmasında demokrasi güçleri olarak ‘2023’te iktidar’ mesajı vereceği ifade ediliyor.

HDP’nin talepleri ve İYİ Parti’nin hassasiyetleri arasında denge kurmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 2023’te iktidar hedefini ortaya koyarak stratejik bir hamle yapmayı tercih ediyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı