Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu Kürt raporu için çalışma istedi

CHP ile HDP arasında zaten bir yakınlaşma var. 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP’lilerin bir kısmı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek vermiş, bu nedenle Selahattin Demirtaş’ın oyları gerilemişti. CHP’liler de barajı aşması için HDP’yi desteklemişti. Yerel seçimlerde ise HDP, İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayarak CHP’ye önemli bir destek verdi. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin desteğiyle 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştı. Ancak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bundan sonra açık ittifak yapacağız” demişti.

Gazetecilik aynı zamanda fikri takibi gerektiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay konuşmasında üç kez Kürt sorunundan söz edince, “Mutfakta bir şeyler pişiriliyor” kuşkusuna kapılıp bir araştırma yaptım. Kılıçdaroğlu’nun Kürt raporu hazırlanması için bir çalışma yapılmasını istediği bilgisine ulaştım. CHP Lideri’nin “Bir çalışma yapın. Kurultaydan sonra belki açıklarız” dediğini aktarmıştım. CHP’de Sezgin Tanrıkulu ile Canan Kaftancıoğlu’nun da bu çalışmadan haberi olduğu ifade edilmişti.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı