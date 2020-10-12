Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, HDP’ye yönelik operasyonun çatlamaya yol açmasından endişeli

“Kemal Bey neden erken seçim istedi” sorusunun yanıtı aranmaya başlandı.

1- AK Parti’de bir grup “Kemal Bey, CHP’li belediyelerin başarısız olacağını gördü. Henüz seçmenin açtığı kredi devam ederken belediyelerin büyük bir başarısızlığı ortaya çıkmamışken, bir fiyasko yaşanmadan ülkeyi seçime götürmek istedi” kanaatinde. Pandemi nedeniyle gelirleri düşen belediyeleri zor bir yıl bekliyor.

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2- Hepsi böyle düşünmüyor ama. “Yeni kurulan partileri erken seçim kartını kullanarak yanında tutmak istiyor” görüşünü savunanlar da az değil.

3- Bir üçüncü ihtimal daha var. O doğrudan CHP’yle ilgili. Muharrem İnce’nin parti kurmak için meydana çıkması. Mustafa Sarıgül’ün yeni parti için bir hareket başlatacak olması.

4- Bir dördüncü ihtimal var ki, bence çok önemli. HDP’yle ilgili olarak başlayan ikinci dalga Kobani soruşturmasını kast ediyorum. Kılıçdaroğlu, HDP’ye yönelik operasyonun İYİ Parti ile millet ittifakı arasında çatlamaya yol açmasından endişe ediyor. Bu nedenle ön almak için erken seçim hamlesini yaptı.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı