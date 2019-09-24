Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Gül iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi

Yeni parti kurma çalışmalarını yürüten Abdullah Gül-Ali Babacan ekibinin, 2023 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda kendilerine söz verdiğini söylediklerini ifade etmiştim. “CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı” dediklerini belirtmiştim.

Bu yazım üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Kendisiyle yararlı bir görüşme yaptım. Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül’e bir söz verip vermediğini sordum. “Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil” karşılığını verdi.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı