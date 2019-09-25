Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu daha dört sene varken cumhurbaşkanlığı tartışmalarından rahatsız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere dört yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız diyebilirim.

İmamoğlu bu kez daha önceki açıklamalarından farklı olarak, adres olarak Kılıçdaroğlu’nu gösterdi. “Benim genel başkanım var. Genel başkanıma saygısızlık yapacak biri değilim” dedi.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ise 2023’te tekrar Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti. “Meydanlar dolacak, Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?” demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığımız konuşmada sürece damgasını vuracak değerlendirmeler yapmıştı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki açıdan önemli bir perspektif sundu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı