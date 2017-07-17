Abdülkadir Selvi: Kılıçdaroğlu bir tercih yapmalı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

15 Temmuz’da çizilen bu demokrasi tablosunu Kılıçdaroğlu’nun da iyi okuması gerektiğine inanıyorum. CHP Genel Başkanı’nın 15 Temmuz gecesi darbeye karşı çıkmasını, CHP milletvekillerinin bombalanan Meclis’e gidip demokrasinin yanında yer almasını önemsiyorum. Ancak bir o kadar da Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’a kontrollü darbe demesini ise yadırgıyorum.

Kim kontrollü darbe diyor? FETÖ’cü kaçaklardan Adem Yavuz Arslan diyor. Ekrem Dumanlı, Tarık Toros, Fuat Avni diyor. Bir de siz diyorsunuz Kemal Bey. Sizin yeriniz onların yanı mı olmalı?

Reklam

Kılıçdaroğlu bir tercih yapmalı. 15 Temmuz’da darbeye karşı canı pahasına mücadele eden milletin mi yanında olacak, yoksa kontrollü darbe diyen FETÖ’cülerin mi yanında yer alacak?

Darbecilerin bombaladığı Meclis’te demokrasi nöbetinde mi olacak, yoksa Gazi Meclis’in kürsüsünden kontrollü darbe demeye devam mı edecek?

Kemal Bey, tercih zamanı…

Abdülkadir Selvi’nin yazısı