Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde dananın kuyruğu kopacak

Bu hafta başında yapılacak Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde dananın kuyruğu kopacak. Çünkü iki lider isimleri konuşacaklar. Püf noktasını Mansur Yavaş oluşturuyor. İttifak kurulursa Mansur Yavaş üzerinden kurulacak, bozulursa yine onun üzerinden bozulacak. Kılıçdaroğlu’nun “Akşener, Mansur Yavaş için ısrarlı” dediğini biliyoruz. Yavaş’ın “ortak aday” şartı sürüyor.
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İttifak kulisi: MHP’nin isteği yedi il artı Meclis başkanlığı
MHP’nin AKP ile yürüttüğü ittifak pazarlıklarında yedi ilin yanısıra, boşalma ihtimali bulunan TBMM başkanlığı için kendi adayının desteklenmesini istediği öne sürülüyor.
Dünya komplo teorileriyle dönüyor!
En az bir komplo teorisine inananların oranı: Macaristan’da yüzde 85, Fransa’da yüzde 76, ABD’de yüzde 64, İngiltere’de yüzde 60.
‘Yeni Intertoto’: UEFA’dan kulüpler düzeyinde üçüncü turnuva
UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi dışında yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.
‘Torba’dan çıktı: Cumhurbaşkanına ‘ekonomik OHAL’ yetkisi gibi yasa teklifi
AKP’nin Meclis’e sunduğu torba kanunda olası bir ‘finansal sisteme sirayet edebilecek olumsuz bir gelişme’ durumunda cumhurbaşkanına kurumların yetkileri dışında sisteme müdahale edip önleme yetkisi veriliyor.
Zeybekci lütfetti: İzmirlinin rakısına dokunmayacakmış
AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci,”Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah” dedi.