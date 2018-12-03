Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde dananın kuyruğu kopacak

Bu hafta başında yapılacak Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde dananın kuyruğu kopacak. Çünkü iki lider isimleri konuşacaklar. Püf noktasını Mansur Yavaş oluşturuyor. İttifak kurulursa Mansur Yavaş üzerinden kurulacak, bozulursa yine onun üzerinden bozulacak. Kılıçdaroğlu’nun “Akşener, Mansur Yavaş için ısrarlı” dediğini biliyoruz. Yavaş’ın “ortak aday” şartı sürüyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı