Abdulkadir Selvi: Kedicikler çözülüyor, seks şantajı için kullanılan dijital arşiv ele geçirildi

İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalanıp cezaevine konulan Adnan Oktar grubuyla ilgili iddianame hazırlanıyor. Devletin kararlılığını görünce ailelere güven geldi. Devlet, devletliğini yapınca etrafa korku salan Adnan Oktar grubu sindi. Adnan Oktar mağdurları harekete geçti. İstanbul Adliyesi’ne suç duyuruları yapılıyor, aileler savcılığa müracaat ederek bilgi paylaşıyor. Ama asıl daha önemlisi, Adnan Oktar’ın kedicikleri arasında çözülmelerin başladığı söyleniyor.

Daha önce burnundan kıl aldırmayan, tehdit dolu bir dil kullanan kediciklerin arasından itirafta bulunmak için müracaat edenler olduğu söyleniyor. Kedicikler deyip geçmeyin, sistem onların üzerinden dönüyor. İddianame ortaya çıkıp pabucun pahalı olduğunu görünce şantajcı bu yapı hakkında bilgi vermeye başlayacaklar.

Reklam

Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “ahlaksız” bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu. 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulmuşlardı. Ancak Türkiye o Türkiye değil, Ankara o Ankara değil.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı