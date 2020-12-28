Abdulkadir Selvi: Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin ‘Kızıl Soros’ olarak gördüğü Osman Kavala hakkındaki başvurusunu yarın görüşecek. Görüşme 15 üyenin katılımı ile Genel Kurul’da yapılacak. Böylece çıkacak olan kararın bir tartışmaya yol açmaması hedefleniyor.

(…)Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel’le görüşmesinde AB ile yeni bir sayfa açmaktan söz etti. “AB ile tekrar karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ediyoruz” dedi. Bu çok olumlu bir yaklaşım. Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı