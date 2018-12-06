Abdulkadir Selvi: Kaşıkçı cinayetinde kurye kim?

Bugün Kaşıkçı cinayetinde tüm trafiğin merkezindeki bir isme dikkat çekmek istiyorum. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda “istihbarat istasyon şefi” olarak görev yapan Ahmed Abdullah al Muzaini’den söz ediyorum.

Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına giriş yaptığını öğrendiği andan itibaren süreci Muzaini yönetiyor. KaşıkçıLondra’ya uçuyor. 29 Eylül günü saat 14.31’de Muzaini de Riyad’a uçuyor. Peki Muzaini, Suudi Arabistan’da kimle görüşüyor? Riyad’da uçaktan inince doğrudan istihbarat başkan yardımcısı Ahmed Asiri’ye gidiyor. Asiri, Kaşıkçı infazını gerçekleştiren ekibi oluşturan kişi. Kaşıkçı planlaması yapıldıktan sonra Muzaini, 15 kişilik ekipten bir gün önce 1 Ekim tarihinde İstanbul’a dönüyor. Kaşıkçı cinayetinden birkaç saat sonra saat tam 21.35’te Türkiye’yi terk ediyor.

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15 Temmuz darbe girişiminde Adil Öksüz, Fetullah Gülen’le darbeciler arasında kuryelik yapmıştı ya, Muzaini de Kaşıkçı cinayetinin kuryesi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı