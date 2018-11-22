Abdulkadir Selvi: Kaşıkçı cinayetinde başka bir ses kaydından söz ediliyor

Amerikan medyasının Trump’a yeni bir soru sormasını gerektirecek başka bir ses kaydından söz ediliyor. Hatta CIA başkanı Gina Haspel’ın Türkiye ziyareti sırasında da bunun bir işaretini verdiği söyleniyor. CIA’in veliaht prens Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman arasında geçen bir konuşmadan söz ediliyor. Veliaht prens Bin Selman’la Washington büyükelçisi Halid bin Selman kardeş. Ama aynı zamanda ağabey ülkenin “gerçek kralı”, diğeri ise Washington büyükelçisi. Önemli iki koltukta oturan ağabey ile kardeş arasındaki konuşmanın Cemal Kaşıkçı’ya dair olduğu, Kaşıkçı’nın faaliyetlerinden duydukları rahatsızlığı paylaştıkları konuşuluyor. Veliaht prensin “Cemal Kaşıkçı’nın bir an önce susturulması” için talimat verdiği söyleniyor. Veliaht prensin bu talimatının CIA’in dinlemesine takıldığı ifade ediliyor. Zaten cinayetle sonuçlanan Kaşıkçı olayı, bu süreci doğruluyor. Trump, infaz anına ilişkin kayıtları “çok vahşi, çok kirli, çok iğrenç”bulduğu için dinlememişti ama CIA’in elinde olduğu söylenen bu kayıtları dinleyip dinlemediğinin sorulması gerekiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı