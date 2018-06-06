Abdulkadir Selvi: Kandil’e Türk bayrağının dikilmesi PKK ile mücadelede bir dönüm noktası olacak

Günlerce sürecek bombardıman ile Kandil’deki kampların, mühimmat depolarının imha edilmesi planlanıyor. Kandil yumuşatıldıktan sonra hava destekli kara harekâtının başlayacağı söyleniyor.

TSK, Kandil operasyonuna sıfır hata ile hazırlanıyor. Örgüte sadece askeri değil, psikolojik olarak büyük bir darbe vurulmuş olacak. Böylece Kandil’e Türk bayrağının dikilmesi PKK ile mücadelede bir dönüm noktası olacak.

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Bu arada Muharrem İnce’ye üzüleceği bir haberim olacak. Kandil operasyonunu apoletlerini sökeceğini açıkladığı İsmail Metin Temel Paşa yönetecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı