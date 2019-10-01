Abdulkadir Selvi: Kaftancıoğlu’nun hapis cezası almasını kimseye izah edemiyoruz

Yeniden reform gündemine dönülmesi önemli. Büyük bir beklenti içine girecek şartlar oluşmuş değil, ama yine de bir dönemin ünlü sloganıyla “Yetmez ama evet” diyorum. Bu (yargı) paketin açtığı yoldan diğerlerinin de gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ilkimin değişmesine ihtiyacımız var.

Yeni pakette, düşünce ve ifade hürriyetiyle ilgili suçlarda istinaftan sonra Yargıtay yolunun da açılması yararlı olacak. Çünkü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 6 yıl önce attığı ve içeriğine karşı olduğum tweet’lerden dolayı 9 yıl 8 ay hapis cezası almasını kimseye izah edemiyoruz.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı