Abdulkadir Selvi: Kaftancıoğlu’nu suçlandığı gibi cinsel taciz iddialarının üstünü örten bir tavır içinde görmedim

Kaftancıoğlu, “Ben bu iddialar hakkında konuşma durumunda değil, gereğini yapma konumundayım. Gereğini de yaptım” dedi. “Tacizcinin partisi olmaz. Tacizci babam dahi olsa gözünün yaşına bakmam” diye konuştu. Söz konusu kadınların mağduriyeti olunca ben de böyle bir tavır bekliyorum. Canan Kaftancıoğlu ile konuşmamızı aktaracağım.

“Bu süreç anlatıldığı gibi değil. Ümraniye teşkilatından bir genç kızımız bana ulaştı. Daha doğrusu iddialar bana ulaşınca görüşmek için onu ben davet ettim. Dinledim. Bırakın üstünü örtmeyi, tam aksine, hemen yargı sürecini başlatması gerektiğini öneren benim. Ayrıca yargı sürecini de takip ediyorum. Bu arada il gençlik kolları başkanımıza, ‘Hemen bu şahsın istifasını isteyin, istifa etmezse görevden alın’ dedim. Şahıs istifa etmiş. Yargıda aklanmadığı sürece geri dönemez.”

Reklam

(…) Canan Kaftancıoğlu’nu öyle suçlandığı gibi cinsel taciz iddialarının üstünü örten bir tavır içinde görmedim. Bu olaylar bir kırılma noktasını oluşturabilir. Eğer tacize uğrayanların değil, taciz edenlerin korunduğu gibi bir hava oluşursa o zaman CHP bu işin altında kalır.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı