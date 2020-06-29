Abdulkadir Selvi: Kadının adı vardı ama neredeydi?

Özlem Zengin, atılan bir laf üzerine “Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu” diye karşılık veriyor.

Sen misin bunu diyen? Sosyal medyadan Özlem Zengin’e hakaret ve küfür kampanyası başlatılıyor. Namusuna, çocuklarına kadar dil uzatılıyor. Yanlış olan bu. Yoksa AK Parti’den önceki kadının konumu da AK Parti’den sonraki kadının konumu da tartışılabilir.

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Bir noktada Özlem Zengin’e katılmıyorum. Kadının adı vardı. Ama neredeydi? Parti kapatmalardaydı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin kapatılma gerekçeleri arasında başörtülü kadınlar vardı.

Meclis’e başörtülü olarak girdiği için Merve Kavakçı, onun yanında durduğu için Nazlı Ilıcak’ın milletvekillikleri düşürülmüştü. 28 Şubat’ta üniversitelerde yasaklılar listesinde adı vardı başörtülü kızlarımızın.

İkna odalarında adı vardı.

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Yani yasak listesinin en başındaydılar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı