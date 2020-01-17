Abdulkadir Selvi: Kadın voleybolcularımıza o soruyu sormaya utandım

Elbette ki daha çok sorulabilirdi ama burada bitirmek istedim. Peki sizce de bu söyleşide bir eksik yok mu? Hani filenin sultanlarının kıyafetlerine söz etmişti ya bir belediye başkanı… Onu sormadım, ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil eden kadın voleybolcularımıza o soruyu sormaya utandım.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı