Abdulkadir Selvi: Kabineden politikalara, Erdoğan’ın önünde bir tercihler listesi duruyor

Millet, cumhur ittifakını yüzde 52’nin üstünde tutarak siyasi istikrarı korudu. Ama güçlü bir mesaj verdi. O açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında verdiği mesajlar çok önemli.

Erdoğan, değişim yönünde güçlü bir mesaj verdi. “Ben dahil hiç kimse değişmez değildir” dedi. Millet sandıkta mesajını verdi. Erdoğan bu mesajın alındığını ifade etti. Söz bitti, artık bundan sonra icraat dönemi. Ekonomiden AK Parti yönetimine, kabineden siyaset dilimine, güvenlikçi politikalardan özgürlükçü yaklaşımlara kadar Erdoğan’ın önünde bir tercihler listesi duruyor. Hangisini tercih ederse AK Parti’nin kaderi ona göre şekillenecek.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı