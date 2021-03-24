Abdulkadir Selvi: Kabinede beklenen değil, beklenmeyen isimlerde değişiklikler olabilir

Kabine değişikliği üzerindeki beklentiler pazartesi günü yoğunlaşmıştı. Ancak kongreden sonraya kaldı. Erdoğan’ın bu süre zarfında kabine değişikliği üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Zaten bir süredir Ankara kulislerinde kabine değişikliği konuşuluyor. Hatta kabine için oranlar veriliyor, kimlerin gideceği konuşuluyor. Bakan olacak isimler hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka kimsenin bilgisi yok. O kadar net söyleyebilirim. Ama görünen o ki beklenen değil, beklenmeyen isimlerde de değişiklikler olabilir.

Erdoğan hem partide hem kabinede Türkiye’yi 2023’e taşıyacak kadroları ortaya çıkaracak. Kongre konuşmasında ise 2023’ün perspektifini verecek.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı