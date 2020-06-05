Abdulkadir Selvi: Kabine değişikliği söylentileri kabak tadı vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya adım attığı anda kabine söylentileri de başladı. Sanki İstanbul’da olunca yapamıyor gibi. Öyle ki sosyal medyada birde korsan liste dolaştırıldı. Bakan olarak ismi geçen isimleri heyecanla arayıp tebrik kuyruğuna girenler oldu. Ama Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklar bunu doğrulamadı. Hatta hiç ciddiye bile almadılar. Zaten korsan liste de kısa bir süre sonra kayboldu. Kabine değişikliği söylentileri artık kabak tadı vermeye başladı. Gündeme gelmek isteyen gazetecilerin fantezisine dönüştü. Ama bu ihtimal tamamen ortadan kalktı mı? Hayır. Bunun zamanını ve şeklini sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Korsan listeler oluşturanlar değil.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı