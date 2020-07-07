Abdulkadir Selvi: Kabine değişikliği için iki tarih konuşuluyor

Meclis Başkanlığı seçiminden sonra gözler kabineye çevrilecek. Ankara kulislerinde kabine değişikliği için iki tarih konuşuluyor.

1- 10 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı hükümetinin 2. yılı dolacağı için bir değişikliğin 10-15 Temmuz arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bakanlar, milletvekillerinin tabi olduğu özlük haklarına sahip oldukları için 10 Temmuz’da iki yıllarını doldurup emeklilik haklarına sahip olmaları isteniyor.

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2- Sonbahara kalır değerlendirmesi de yapılıyor. Eylül-ekim ayı işaret ediliyor.

Kabine değişikliğini gerçekleştirecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak Erdoğan’ın ne düşündüğü bilinmiyor. Şimdiye kadar yakın çevresiyle böyle bir paylaşımda bulunmadı. Fakat kulislerde kabine değişikliğine dönük beklentiler arttı.

Parlamenter sistem olmadığı ve AK Parti’nin milletvekili sayısı sınırlı olduğu için bakanlar yine Meclis dışından seçilecek.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı