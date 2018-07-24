Abdulkadir Selvi: İYİ Parti’de kötü şeyler oluyor

Büyük umutlarla kurulan İYİ Parti’de kötü şeyler oluyor. Meral Akşener’in olağanüstü kongre kararı alması ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasıyla parti sarsıntı geçirmeye başladı.

İYİ Parti’de seçimlere ilişkin büyük beklentiler oluşturuldu. Meral Akşener, “İkinci tura ben kalacağım, cumhurbaşkanı olacağım” diyordu. Partinin oy oranının yüzde 20’lerde olacağı söyleniyor. Parti Meclis’e girdi ama oluşturduğu beklenti bumerang gibi dönüp İYİ Parti’yi vurdu.

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İYİ Parti’de MHP’den gelen ülkücülerle, merkez sağ ve merkez soldan gelenler arasında bir doku uyuşmazlığı yaşanıyor. MHP’den gelenler partide kilit noktaları tutmuş durumda. Partide ciddi bir tartışma yaşanıyor.

Afyon kampında eski Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel’in burnunun kırılması, “Şerefsizler defolun gidin bu partiden, MHP orada” diye sataşmaların yaşanması, Akşener’in salonu terk ettiği sıralarda bir parti yöneticisinin, “Piçler” diyerek bağırması vazonun çatladığını gösteriyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı