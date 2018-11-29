Abdulkadir Selvi: İYİ Parti üç ili almak istiyor

Hep iktidar cephesindeki gelişmeleri paylaştık ama muhalefette ne oluyor? Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşünde Meral Akşener’le bir araya gelecek. Bu arada Koray Aydın ile Bülent Tezcan’ın çalışmaları da olgunlaşacak. 9 il konuşuluyor. İYİ Parti üç ili almak istiyor. “İyi niyetli olunmaz, oy hesabına girilir ya da bu iş bilek güreşine dönerse sonuç çıkmaz. Biz kendimizi istismar ettirmeyiz” diyorlar. Benden CHP’ye duyurması… İYİ Parti’yi hafife almayın, bu işte ciddiler.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı