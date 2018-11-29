Abdulkadir Selvi: İYİ Parti üç ili almak istiyor

Hep iktidar cephesindeki gelişmeleri paylaştık ama muhalefette ne oluyor? Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşünde Meral Akşener’le bir araya gelecek. Bu arada Koray Aydın ile Bülent Tezcan’ın çalışmaları da olgunlaşacak. 9 il konuşuluyor. İYİ Parti üç ili almak istiyor. “İyi niyetli olunmaz, oy hesabına girilir ya da bu iş bilek güreşine dönerse sonuç çıkmaz. Biz kendimizi istismar ettirmeyiz” diyorlar. Benden CHP’ye duyurması… İYİ Parti’yi hafife almayın, bu işte ciddiler.
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Rize’de üç asırlık köprü yol çalışmasında tahrip edildi
Rize’de kültür varlığı olarak kabul edilen üç asırlık Yeşiltepe Kemer Taş Köprü’nün ayağındaki taşlara yol çalışması sırasında zarar verildi. Yol çalışmasının ardından köprüde restorasyonun yapılacağı bildirildi.
Ben kadınım, istediğim gibi koşarım!
Şu fiziksel güç meselesi, ‘cinsiyet eşitliği’ dendi mi karnına ağrı girenlerin başvurduğu ilk ilaç olmuştur hep. Ağrıyı anlık geçiriyor olabilir, ama uzun vadede işe yaramaz.
Muhtara sosyal medyada ‘Atatürk’e hakaret’ten üç yıl dokuz ay hapis
İzmir’de bir muhtar, sosyal medyadadan Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle üç yıl dokuz ay hapis cezası aldı.
Berbat bir senaryo: Tahir Elçi cinayeti
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, kapısı açık odasında oturuyordu. İki meslektaşının kapının önünden geçtiğini fark edince içeri çağırdı. Onlara heyecanla ertesi gün Dört Ayaklı Minare’de yapacakları basın açıklamasını anlatmaya başladı, açıklamaya katılmalarını istedi. Dört Ayaklı Minare’nin fotoğraflarını gösterdi ikna etmek için, “Dört Ayaklı Minare’nin topuklarına sıkmışlar. Bugün topuklarına kurşun sıkanlar yarın tamamına ne yapmazlar ki” dedi.
Pompeo’dan Kaşıkçı yorumu: Suudi prens ile cinayet arasında doğrudan bağ yok
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bir bağ olmadığını savundu.