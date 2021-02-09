Abdulkadir Selvi: İttifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması düşünülüyor

AK Parti ve MHP tarafından yönetilecek olan ikinci reform çalışmasını ise Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası üzerindeki değişiklikler oluşturuyor.

AK Parti’de genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP’de ise grup başkanvekili Erkan Akçay ile Levent Bülbül tarafından ayrı ayrı yapılan çalışmalar tamamlandı.

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Erdoğan ve Bahçeli’nin mutabakatından sonra iki partinin kurmayları bir araya gelip, ortak bir metin üzerinde çalışacaklar.

MHP’nin, dar bölgeye, bölge partilerine yaraması nedeniyle soğuk baktığı söyleniyor. AK Parti de o konuda ısrarlı değil. O nedenle daraltılmış bölge üzerinde durulabilir ya da nispi temsil sistemi devam eder. Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye indirilmesi planlanıyor. İbre yüzde 7’ye daha yakın duruyor. İttifakla seçim barajı sıfırlanıyor. Ama yeni düzenlemede ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması ya da yüzde 12 olması düşünülüyor.

AK Parti MYK toplantısından sonra reform sürecinin yol haritası netleşmiş olacak.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı