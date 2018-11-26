Abdulkadir Selvi: İstanbul’da Yıldırım, Ankara’da Özhaseki, İzmir’de Zeybekci kesinleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coşkuyu paylaştıralım. Üç büyük ili Meclis’e bırakalım” dediği için İstanbul, İzmir ve Ankara adayları salı günü Meclis’te açıklanacak. İstanbul’da Binali Yıldırım, Ankara’da Mehmet Özhaseki, İzmir’de Nihat Zeybekci kesinleşti.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı