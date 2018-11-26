Abdulkadir Selvi: İstanbul’da Yıldırım, Ankara’da Özhaseki, İzmir’de Zeybekci kesinleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coşkuyu paylaştıralım. Üç büyük ili Meclis’e bırakalım” dediği için İstanbul, İzmir ve Ankara adayları salı günü Meclis’te açıklanacak. İstanbul’da Binali Yıldırım, Ankara’da Mehmet Özhaseki, İzmir’de Nihat Zeybekci kesinleşti.
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DHA kareleriyle: Taksim’deki 25 Kasım eylemine izin yok
İstanbul Taksim’de kadın örgütlerinin yapmak istediği yürüyüşe polis izin vermedi.
Af Örgütü: Tecavüzle ilgili mevcut yasalar cezasızlığı besliyor
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir brifing yayımlayarak, kusurlu yasaların ve mağdur suçlayıcı kültürün Avrupa’da cezasızlığı kalıcı hale getirdiğini vurguladı.
Reyhanlı katliamının planlayıcısına 53 kez ağır müebbet talebi
2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağladığı ve failleri yönlendirdiği belirtilen Yusuf Nazik hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Ukrayna ordusu teyakkuzda: Ankara’dan Rusya’ya ‘Kerte’yi açık tutun’ çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın ardından sağduyu tavsiye ederken Rusya’ya Kerte Boğazı’nı açık tutması çağrısında bulundu.
Türklük tartışmasına Başbuğ da girdi: ‘Türk halkı’ demek ırkçı, üst kimlik ‘Türk milleti’
Son dönemde başlayan ‘üst kimlik’ tartışmasıyla ilgili görüşünü açıklayan emekli Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, ‘Türk halkı’ kavramının kullanılması durumunda ırkçılık kavramına girileceğini belirterek bunun yerine ‘Türk milleti’ kavramının tercih edilmesini önerdi.