Abdulkadir Selvi: İstanbul Sözleşmesi üzerinden AK Parti ile cemaatlerin arasını açmaya çalışıyorlar

Ayasofya açıldı. Yüzyıllık hayalimiz gerçek oldu. O duyguyu doya doya yaşamak için bir ömür boyu bekledik.

Önce hilafet tartışması başlatıldı. Ardından İstanbul Sözleşmesi geldi. Yüzyıllık rüya, yüz gün bile gündemde kalamadı. Gündemi çarpıttılar. Suni krizler ürettiler. Hevesimizi kursağımızda bıraktılar. Şimdi de İstanbul sözleşmesi üzerinden AK Parti ile cemaatlerin arasını açmaya çalışıyorlar. Gündemi zehirliyorlar.

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Bir sitemim olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu hak ediyor mu?

Dünyayı karşısına alma pahasına Ayasofya’yı açan Erdoğan bunu hak ediyor mu?

Başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan bunu hak ediyor mu?

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Okullara ders olarak Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatını koyduran Erdoğan bunu hak ediyor mu?

15 Temmuz’da darbeyi önleyen Erdoğan bunu hak ediyor mu?

Elinizi vicdanınıza koyun.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı