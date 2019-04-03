Abdulkadir Selvi: İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi bir sonuç beklemiyorum

Peki AK Parti’nin itirazları üzerine İstanbul’da seçim sonuçlarının değişmesi mümkün mü? Hadi bir adım ileri gidip, kulislerde dile getirilen bir kaygıyı ifade edeyim. YSK, İstanbul seçimlerinin iptal edilip yenilenmesine karar verir mi? Seçim kurullarından ne karar çıkar, YSK’nın kesin kararı ne olur bilemiyorum ama geçmişte Yalova’da ve Ağrı’da seçimler yenilenmişti. AK Parti, İstanbul seçimlerine yasal prosedüre uygun olarak itirazlarını yapıyor. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi bir sonuç beklemiyorum. Sadece geçersiz oylara dönük olarak yapılan itirazlar söz konusu. Bunlar da karara bağlanmayacak itirazlar değil.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı