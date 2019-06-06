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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: İstanbul seçimleri çoktan İstanbul seçimleri olmaktan çıktı

Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisindeydi. Seçimler İstanbul’da yapılıyor ama İmamoğlu Trabzon, Giresun ve Ordu’daydı. 31 Mart seçimlerinde ‘Karadeniz’ oylarını almayı başaran Ekrem İmamoğlu, bu geziyle hemşeri oylarını korumaya dönük bir hamle yaptı. Trabzon, Giresun ve Ordu’da gördüğü ilgi İmamoğlu’nun bu stratejisinin yanlış olmadığını ortaya koydu. Aslında İstanbul seçimleri çoktan İstanbul seçimi olmaktan çıktı. 10 milyon İstanbullu seçmen oy kullanacak ama sonuçları Türkiye’yi ilgilendirecek.

AK Parti 31 Mart’ın aksine bu seçimde Binali Yıldırım’ı öne çıkarmayı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ana kadar sahaya çıkmadı. Ancak seçmeninin 23 Haziran’ı Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım yarışı olmaktan ziyade Erdoğan-İmamoğlu seçimi olarak gördüğü dikkati çekiyor. İstanbul seçimlerinin Türk siyasetinin yönünü belirleyecek sonuçları olacak. İstanbul’dan bakınca rüzgârlar çok güçlü esiyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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