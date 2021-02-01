Abdulkadir Selvi: İnfiale yol açan bazı suçlarda cezaların iki yılın üstüne çıkarılması konuşuluyor

Reformlarla ilgili toplantıda ağırlıklı tartışma konularından birini 2 yılın altındaki hapis cezalarına tutuklama konusu oluşturuyor. AK Parti, tutuklamayı esas olmaktan çıkarmak için sınırı 2 yıla çekmişti. Ancak geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hasta yatağındaki annesine hakaret eden kişinin bırakılmasına yönelik isyanında olduğu gibi, sosyal medyada şu suçu işledi ama tutuklanmadı diye kampanyalar düzenleniyor. Bir kısmı çok haklı olan tepkiler bunlar. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu konuyu tartışmaya açıyor. Önerilerden biri de tutuklamayı 2 yılın altına çekmek. Ancak MYK üyeleri, bu değişikliği AK Parti’nin getirdiğini, bunun bir geriye dönüş olacağını ifade ediyor. Hâkimlere takdir hakkı verilmesi üzerinde de değerlendirmeler yapılıyor. 2 yıl sınırının korunması ancak infiale yol açan bazı suçlarda cezaların 2 yılın üstüne çıkarılması gibi seçenekler de konuşuluyor. Bir karara varılmıyor, bu maddenin üzerinde yeniden çalışılması kararı alınıyor.
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