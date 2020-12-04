Abdulkadir Selvi: İnce’nin parti ismi ve logo çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı

Sohbetin sonuna doğru tekrar parti kurma konusuna döndüm. Muharrem İnce, “Siyasi yelpazenin neresinde olacaksınız?” diye sordum. İlginç bir karşılık verdi. “Aşıyı vururken AK Partili, CHP’li, HDP’li, MHP’li diye bakıyor muyuz? Bakmıyoruz. Aşı hepimize lazım. Türkiye’de de siyasi çözüm de hepimize lazım. Sadece solculara lazım, sadece sağcılara lazım değil. Türkiye’de iktidardan da muhalefetten de memnuniyetsiz ciddi bir kesim var. Her partiden insanlar var. Durumdan memnun değil. İlla kendimizi siyasi duruşlarla konumlandırmak zorunda değiliz. Biz Cumhuriyetçi bir yapı olacağız” dedi.

Muharrem İnce ile sohbetin sonunda parti ismi ve logo üzerindeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını öğrendim. Ancak geniş bir kitle ile karar verilmesi için açıklamadı.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı