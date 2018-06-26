Abdulkadir Selvi: İnce, seçim gecesi basın toplantısı yapmayarak muhalefetin liderliği fırsatını kaçırdı

Seçimlerden sonra iki kritik mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin partimize sandıkta verdiği mesajı aldık” dedi.

Muharrem İnce, “Bana yürü derlerse yürümeye hazırız” diye konuştu.

Liderler bir yandan seçim sonuçlarını analiz ediyor, diğer yandan da siyasetten, sandıktan çıkan sonuçların gereğini yerine getirmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı adayı gösterildiğinde Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olmayacağını açıklayan Muharrem İnce, “41 yıl sonra yüzde 30 barajını aşan Muharrem İnce siyasetten silinir mi?” dedi. Muharrem İnce şimdi Kılıçdaroğlu’ndan yüzde 31’in gereğinin yerine getirilmesini bekleyecek. Seçim sandığından CHP’de değişim çıktı.

Muharrem İnce, seçim gecesi basın toplantısı yapmayarak, muhalefetin liderliği fırsatını kaçırdı ama gecikmeli basın toplantısında ayakları yere basan değerlendirmeler yaptı. Siyasette 6 kez gidip 7 kez gelerek imkânsız görünen bir başarıya imza atan Süleyman Demirel, seçim kaybettiği gece yeni bir mücadelenin fitilini ateşlerdi. İnce, yine de iyiydi. İnsan zekâsıyla alay eden formüllere prim vermeden, “Seçim sonuçlarını kabul ediyorum. Galip gelmiştir yapılacak bir şey yoktur” deme yürekliliğini gösterdi. Değerlendirmeleriyle uzun soluklu bir siyasetçi portresi çizdi.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı