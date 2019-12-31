Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun iki dönem başkanlık yapmak istediği söyleniyor

Muhalefet cephesinde iki isim üzerinde farklı ittifaklar oluşmuş durumda. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara, “Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir” diyerek kapıyı açık tutuyordu. İmamoğlu cephesinden dün yeni bir değerlendirmeye ulaştım.

İmamoğlu’nun iki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak istediği söyleniyor. İlk belediye başkanları ilk dönem bir sistem kuruyor, yatırımlar yapıyor ama onların sonuçları ancak ikinci dönem alınabiliyor. Vatandaşı memnun edecek hizmetler ancak ikinci dönem devreye girebiliyor. Ekrem İmamoğlu, büyük bir başarı göstererek İstanbul seçimlerini kazandı ancak henüz bir başarı hikâyesi yazılamadı. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir başarı hikâyesi yazarsak, bu başarı İmamoğlu’nu her makama taşır” düşüncesiyle hareket ediliyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı