Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun başarısı Ali Babacan’ı umutlandırmış, ‘atanmamış Macron gibi’ yorumları yapılıyor

Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı önemli olacak. Merak ettiğim bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayramlaşacaklar mı? Neden merak ettiğimi ise fark etmişsinizdir. Abdullah Gül’ün arkasında olduğu Ali Babacan partisinin kuruluş çalışmaları hızlandırıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor. Altı ay önce isteksiz bir görüntü çizen Babacan, ramazan ayında 15’er kişilik iftar programları düzenlemiş. “Ali Babacan çok heyecanlı. Atanmamış Macron gibi”yorumları yapılıyor. Abdullah Gül, önplanda gözükmek yerine Ali Babacan’ın partinin başına geçmesini istemiş.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

