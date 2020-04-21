Abdulkadir Selvi: İmamoğlu polemiklerden besleniyor

Seçildiği günden bu yana sürekli polemiklerle gündemde. İmamoğlu hakkındaki haberleri taradım, icraat yok, polemik çok. Oysa seçimleri kucaklayıcı, kimseyle polemiğe girmeyen, laf değil iş üreten bir başkan profiliyle kazanmıştı. Seçim kampanyasında ne yaptıysa kazandıktan sonra tersine gitti.

Bu kıyaslamayı yapmaktan dolayı memnun değiller ama İmamoğlu inişe geçerken işine odaklanan, polemiklerden uzak durmaya çalışan Mansur Yavaş yükselişe geçti.

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İktidarın yardım kampanyasını engelleme ve sık sık polemiğe girmek gibi yanlışları olmasa Ekrem İmamoğlu hızla sıradanlaşır. Biraz bu polemiklerden besleniyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı