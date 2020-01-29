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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu mu kayıyor, yoksa siyasi geleceği mi ayaklarının altından kayıyor?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerini kazanarak tarihi bir fırsat yakaladı.

Ancak daha başkanlığının ilk günlerinde sel felaketi yaşandı. İstanbul’un çiçeği burnundaki belediye başkanı o sırada Bodrum’da tatildeydi. Tatilini yarıda kesmedi. Ta ki kamuoyundan tepkiler büyüyünceye kadar. Günübirliğine İstanbul’a geldi. Sonra baktık ki tekrar Bodrum’a dönmüş.

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O zaman bunu eleştirmiştim.

Ailesiyle birlikte tatil yapmak elbette ki İmamoğlu’nun da hakkı.

Ama şimdi mi?

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Henüz cenazeler kaldırılırken, henüz depremin enkazı kaldırılmamışken, henüz acılar tazeyken mi?

Nedir bu tatil merakı?

Nedir bu kayak keyfi?

Ekrem İmamoğlu, yüklendiği misyonun farkında değil herhalde.

Bir an düşündüm: Ekrem İmamoğlu mu kayıyor, yoksa siyasi geleceği mi ayaklarının altından kayıyor? Karar veremedim.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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