Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunda ’68 model solcu’ bir tavır ortaya koydu

Ekrem İmamoğlu her şeye karşı çıkan, “istemezükçü” bir CHP’li olmadığı, Yasin-i Şerif okuyan, cuma namazına giden, milletin değerleriyle barışık bir profil ortaya koyabildiği için seçimleri kazanmıştı. Ondan her şeye karşı çıkan CHP siyasetinde yeni bir kulvar açması bekleniyordu. Ama İmamoğlu, Kanal İstanbul konusundaki tavrı ile Boğaziçi Köprüsü’ne karşı çıkan “68 model solcu” bir tavır ortaya koydu. Böylece seçimlerden önce çizdiği profille seçimlerden sonraki tavrı pek uyuşmadı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı