Abdulkadir Selvi: İktidarın, yerel seçimleri kasım ayına çekeceği gibi bir beklenti söz konusu

635 imzayı bulamadığı için olağanüstü kurultayı toplayamamak Muharrem İnce açısından bir hezimet, ne de yeterli imza bulunamadığı için olağanüstü kurultay tehlikesini bitaraf etmek Kılıçdaroğlu açısından bir zafer.

Kılıçdaroğlu’nun, “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” tespiti yerinde.

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CHP yıprandı. Ama nasıl toparlanacak orası meçhul. CHP’de, bu tartışmaların bitmesi için yerel seçimlerin öne alınmasını fırsat olarak görenler var. İktidarın, yerel seçimleri kasım ayına çekeceği gibi bir beklenti söz konusu. Mart ayında yapılacak seçimlerin mevsim koşulları nedeniyle sıkıntılı olabileceği tezinden hareket ediliyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri, yerel seçim kampanyası sırasında düşmüştü.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı