Abdulkadir Selvi: ‘İki şey konuşulunca gerçekleşir’ derler, sıra afta

Birinci yargı reformu çıktı. Tahliyeler başladı, düşünce özgürlüğünün alanını genişleten düzenleme kısmi bir rahatlama meydana getirdi.

Sırada ikinci ve üçüncü yargı reformları var. Reformlar Türkiye’nin kutup yıldızı olmadığı sürece biz içinde bulunduğumuz durumdan çıkamayız. O nedenle içinde reform geçen her paketi heyecanla karşılıyorum. Ama bu arada reform paketlerinden farklı olarak bir de cezaevlerindeki 319 bin 691 bin tutuklu ve hükümlüyü yakından ilgilendiren infaz yasasında önemli değişiklikler var. Bizde “İki şey konuşulunca gerçekleşir” derler. Biri erken seçim, diğeri ise af. Erken seçim oldu, sıra afta.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı