Abdulkadir Selvi: İki partinin önerisinde cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilecek

CHP ile İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı önerisinde küçük ama önemli bir fark bulunuyor. CHP sembolik cumhurbaşkanlığını, İYİ Parti ise tarafsız ama yetkili cumhurbaşkanlığını esas alıyor. İYİ Parti, Cumhurbaşkanı’nı günlük siyasi tartışmaların dışına çıkarıp, sistemin tıkandığı noktalarda ise etkili olmasını esas alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetilmesinde yetkili olması gerektiğine inanıyor. İki partinin önerisinde de Cumhurbaşkanı, Meclis tarafından seçilecek ve Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilecek. Cumhurbaşkanı temsili konumunda olacak.
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Nasıl olur da Türklüğü kabul etmezler? Belki Türk değillerdir!
Hükümet sistemleri ve demokratikleşme konulu diziye, ‘yurttaşlık’ ara başlığına ilişkin üçüncü yazıyla devam ediyorum. Bir sonraki, son yurttaşlık yazısı olacak.
Protokolü çiğneyip erken aşı olan İspanya genelkurmay başkanı istifa etti
İspanya Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, Covid-19 aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırınca tepki çekti. Baskılar üzerine istifa etti.
Gemi Gabon’da limana demirledi; korsanlar henüz bir talep iletmedi
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Eczacı odası başkanı: Takviye faydalı ama dozunda kullanılmazsa zehir etkisi yapar
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‘Corona’yı iki kez yenen doktor: Yalvarır gözle bakan hastalarımız çok oluyor
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