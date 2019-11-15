Abdulkadir Selvi: İki lider Türk-Amerikan ilişkilerine kurulmak istenen tuzağı bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisini bir cümlede özetledi. “Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik” dedi. Tam aksine, iki lider Türk-Amerikan ilişkilerine kurulmak istenen tuzağı bozdular.

ABD’de Türkiye karşıtı bir güç, Erdoğan-Trump görüşmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Barış Pınarı harekâtının ardından Trump, yardımcısı Pence’i Türkiye’ye doğru yola çıkardığı saatlerde o densiz mektup servis edildi. Ardından Temsilciler Meclisi’nde sözde Ermeni soykırımı tasarısı ve Türkiye’ye yönelik yaptırımlarla ilgili kararlar alındı. Erdoğan’ın Başkan Trump nezdindeki kredisi ise Türkiye’nin yararına süreçlerin oluşmasını sağlıyor. Trump yine “Cumhurbaşkanının büyük bir hayranıyım” dedi. Zaten ABD’deki bir grup için sorun bu.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı