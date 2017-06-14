Abdülkadir Selvi: İki damadın serbest bırakılması vicdanları yaralamış

Dün kaleme aldığım, ‘Adaletin damatlarla imtihanı’ başlıklı yazısı üzerine çok sayıda milletvekili ve bakanla konuştum. Damatlar konusundaki rahatsızlık dikkatimi çekti. Bu iş vicdanları yaralamış.

Adalet Bakanlığı yetkilileri son bilgileri paylaştı. FETÖ’yle mücadele kapsamında 161 bin 693 kişi hakkında adli işlem yapılmış. Bunun 50 bin 344’ü tutuklu. Bakanlık yetkilileri sadece iki damadın serbest bırakılmadığını, şimdiye kadar 47 bin 136 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Sinek küçük ama mide bulandırıyor. İki damadın serbest bırakılmasının meydana getirdiği algı, toplumdaki adalet ve eşitlik anlayışını derinden sarstı.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı