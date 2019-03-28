Abdulkadir Selvi: ‘İkaz edelim’ şeklindeki yaklaşım, yerini ‘Testiyi kırmayalım’ duygusuna bırakmaya başladı

İlk başlardaki “Bunları ikaz edelim, uyaralım” şeklindeki yaklaşım, yerini “İkaz edelim derken kantarın topunu kaçırmayalım, testiyi kırmayalım” duygusuna bırakmaya başladı.

İstikrar için AK Parti’yi tercih eden ortalama seçmende ise ekonomik krizin etkisiyle “İktidarı uyaralım, ikaz edelim” eğilimi baş göstermişti.

Reklam

Bu kesimde tavrını koruyanların yanı sıra muhalefetin yetersizliğine bakarak, “Bunlar daha iyi değil. Ülke bunların eline kalırsa maceraya sürüklenebiliriz. Bunların daha iyi yöneteceğinden emin değilim” şeklinde bir mukayesenin yaşandığı da gözleniyor. Bu tür seçmen, “Muhalefet daha iyi yönetir” diyemiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı