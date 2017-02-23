Abdülkadir Selvi: İddialı ve çok çeşitli bir referandum müziği geliyor

Başbakan Binali Yıldırım 25 Şubat Cumartesi günü açıklayacak.

İlk olarak Aksaray’daki açılışta çalınan müzik kabul görmedi. Yeni besteler yapıldı. İddialı ve çok çeşitli bir referandum müziği geliyor.

AK Parti, meydanlarda halkımızı evet demeye halk müziği ile davet edecek. Gençler için rock tarzında düzenlemeler yapıldı ama henüz karar verilmediği söyleniyor.

Kitleleri etkilemekte müziğin gücü tartışılmaz. 18 yaş değişikliğinin yer aldığı ve bu kadar çok gencin oy kullanacağı referandumda keşke rock müziğini kullansalar.

Rock’ı tam bilemiyorum ama Kürtçe müzik olacak. Hatta dinleyenler Kürtçe müziğin Türkçeden daha etkili olduğunu söylüyor.

Referandum olur da 15 Temmuz’suz olur mu?

15 Temmuz’u unutma ve unutturma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumu 15 Temmuz’da halkın ortaya koyduğu iradenin sistem haline dönüştürülmesi olarak görüyor.

Ancak 15 Temmuz sadece söylemde olmayacak. 15 Temmuz müzik olarak da meydanlarda olacak. Referandumda meydanlar şenlenecek.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı