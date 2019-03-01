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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Hiçbir yerin hiçbir parti için çantada keklik olmadığının altı çiziliyor

İki tür kararsızdan söz ediliyor.
1- Partisine karşı kararsız olanlar.
2- İttifaklara karşı kararsız duranlar.

AK Parti kararsızlarından ve CHP kararsızlarından söz ediliyor. ‘AK Partili kararsızların’ başka bir partiye gitmediği dikkat çekiyor. Erdoğan’ın kendilerini yeniden ikna etmesini bekliyorlar. CHP’nin kırgınları ise aday belirleme sürecinde yaşananlar ve ittifakların bir sonucu olarak görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting performansı biliniyor. Muhalefet liderleri henüz üç yerde miting yapamadı ama Erdoğan bir günde 3 miting yapıyor. Mitinglerde HDP’lilerin konuşmalarını izleterek, ayrıca “Kürdistan” sözlerine karşı çıkışıyla MHP seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Erdoğan’ın sahaya çıkmasıyla birlikte havanın değişmeye başladığı söyleniyor. Yine de bu seçimde hiçbir yerin hiçbir parti açısından çantada keklik olmadığının altı çiziliyor.

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Kararsızların dağılımına gelince, son 10 güne dikkat çekiliyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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