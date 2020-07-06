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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Hesapların gerçek kimlik üzerinden açılması zorunlu olacak

AK Parti bu hafta çalışmalara başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlemeye güçlü bir şekilde destek vermişti. Sosyal medya düzenlemesinde MHP’nin görüşlerinden de yararlanacak.

1- Sosyal medya platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

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2- Sahte hesapların engellenmesi için hesapların gerçek kimlik üzerinden açılması zorunlu olacak.

3- Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişilik haklarına saldırılarda başvurulara 48 saat içinde cevap verilecek.

4- Mahkeme kararı ile içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili başvurulara 48 saat içinde cevap vermeyenlere 5 milyon ile 50 milyon TL arasında ceza verilecek.

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5- İçeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak 3 ve 6 ayda rapor verecekler.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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