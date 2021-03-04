Abdulkadir Selvi: HDP’ye kapatma davası açılması reform süreci açısından olumlu olmaz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kobani iddianamesini istemesi, HDP hakkında inceleme başlatıldığı yorumlarına neden oldu.

(…)Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kobani iddianamesini istemesi rutin bir uygulama olarak değerlendiriliyor. HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı