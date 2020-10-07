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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: HDP ya da yedi milletvekilinden ziyade Demirtaş’a odaklanılacağını düşündüm

6 yıl sonra tekrar başlayan operasyonda asıl hedefin ne olduğunu ölçmeye çalışıyorum. Asıl hedef HDP mi, Selahattin Demirtaş mı yoksa Kobani olaylarının çıkmasına neden olarak gösterilen tweet’in atılması kararının alındığı MYK’ya katılanlar mı?

(…)Galiba aradığım sorulardan birinin hatta en önemlisinin yanıtını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü grup konuşmasında buldum.

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Bahçeli, “Demirtaş 6-8 Ekim olaylarının bir numaralı sorumlusudur” dedi. Bahçeli’nin bu sözleri benim için uyarıcı oldu. HDP ya da dokunulmazlığının kaldırılması istenen 7 milletvekilinden ziyade Selahattin Demirtaş’a odaklanılacağını düşündüm.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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